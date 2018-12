Ascoli, Rosseti: "Meritavamo la vittoria, disattenti sul gol del Brescia"

L'autore del go dell'Ascoli, Lorenzo Rosseti, ha commentato l'1-1 maturato col Brescia in pieno recupero: "Avremmo meritato la vittoria, fa male prendere gol a un minuto dalla fine, siamo stati disattenti in quella occasione, oggi conquistare tre punti sarebbe stato veramente importante. Il mio gol? E' stato un cross in mezzo, Cavion l'ha rimessa dentro e l'ho deviata in porta. La prossima sfida è a Palermo, in B nessuna partita è scontata, andremo lì per ottenere più punti possibile".