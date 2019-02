Valerio Lorenzo Rosseti, attaccante dell'Ascoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al triplice fischio del match vinto contro la Cremonese: "Veniamo da un momento difficile, l'esultanza era per i tifosi e compagni. E' stata una partita difficile, ma va bene così. I tifosi sono importanti, ci danno una mano e dovevamo giocare anche per loro, l'importante erano i tre punti. Avevo quasi i crampi, per questo va bene la sostituzione. Ora pensiamo al Foggia, sarà molto difficile. Il campo oggi non ci ha aiutato, ma dovevamo fare la partita per vincere: non ci importava il gioco, ma solo vincere. Ci siamo difesi bene, siamo stati molto compatti ed è andata bene. L'obiettivo principale resta la salvezza, poi vedremo quello che succederà. Vivarini? Penso oggi ci farà i complimenti, perché in settimana ci siamo allenati bene e tanto".