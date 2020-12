Ascoli, Rossi: "Chiedo scusa alla gente per questa sconfitta, mi assumo le responsabilità"

"Chiedo scusa alla gente di Ascoli per questa sconfitta, sono l'allenatore e mi assumo le responsabilità. È una battuta d'arresto che non si aspettava nessuno". Il tecnico dell'Ascoli Delio Rossi ha commentato così la sconfitta contro il Cosenza. Ecco le parole riportate da Piceno Time: "Conosco solo il lavoro per uscire fuori da situazioni del genere, stasera siamo mancati sotto tutti i punti di vista. Ho visto una squadra stanca, l'impegno non è mancato. Ci vuole però un pizzico di attenzione in più".

Non sarà semplice ripartire dopo una sconfitta, lo sa bene anche il tecnico dei bianconeri: "Cosa dirò ai ragazzi domani? Quando le cose non vanno bene si cercano sempre i responsabili, io invece devo trovare il rimedio. Dirò che è brutto ciò che si è visto stasera in campo, non è degno e bisogna chiedere scusa ai nostri tifosi. Ora occorre tirare fuori l'orgoglio. Sicuramente non siamo dei fenomeni e abbiamo dei limiti, ma nelle ultime gare con Pisa e Cremonese qualcosa di buono si era visto e di certo non siamo quelli di stasera".