Ascoli, Rubin: "Ci sono i presupposti per fare grandi cose"

© foto di Giuseppe Scialla

Intervenuto in conferenza stampa il neo terzino dell’Ascoli Matteo Rubin ha parlato della trattativa che lo ha portato in bianconero: “Negli ultimi due giorni di mercato c’è stato l’interessamento dei marchigiani e tutti si è concretizzato in breve tempo, senza problemi. Sono stato accolto bene dal gruppo, qui si lavora sodo e in armonia, ci sono i presupposti e le qualità per fare cose importanti. Dico che prima l'obiettivo è una salvezza tranquilla, solo dopo potremo ambire a qualcosa di più, ma sarà solo il campo a stabilirlo. - continua Rubin come si legge sul sito del club - Il numero 3? Finora ho avuto il 33 o 23, ma il 3 c'è sempre stato, speriamo porti bene. Serie B? È molto equilibrata, non c'è una squadra ammazza campionato perché bisogna essere sempre attivi, perché si può vincere o perdere con tutti. Tifosi? Sono stato al Del Duca col Torino e col Modena, ricordo tante partite combattute in una piazza, questa di Ascoli, molto seguita. Ho sentito degli ex giocatori bianconeri come Belingheri, Taibi, Zanetti e Chiricò e tutti mi hanno detto che i tifosi sono molto importanti e seguono molto la squadra".