Ascoli, Sabiri: "Non posso essere felice appieno. Buona reazione dopo lo svantaggio"

Non è bastata la meraviglia su calcio di punizione di Abdelhamid Sabiri ad evitare la sconfitta dell'Ascoli sul campo del Vicenza. Queste le dichiarazioni del centrocampista tedesco, riportate dal sito ufficiale del club marchigiano: "Non posso essere felice per il gol perchè abbiamo perso, penso più al bene della squadra che ai risultati personali. La reazione dopo lo svantaggio è da apprezzare, abbiamo dimostrato una giusta mentalità. Peccato per il gol del Vicenza sul finale, siamo stati sfortunati e dobbiamo fare di più. Siamo già con la mente al prossimo impegno di martedì contro il Monza".