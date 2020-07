Ascoli-Salernitana, i convocati di Ventura: recuperano Gondo e Jaroszynski

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Gian Piero Ventura ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Ascoli e Salernitana. Emergenza in tutti i reparti, stavolta dettata dalle squalifiche di Aya, Jallow, Lombardi, Maistro e Dziczek. In extremis recupera Gondo (nella foto), che in settimana si è allenato a singhiozzo. Ci saranno anche Cicerelli e Jaroszynski, ma la loro presenza non è mai stata in discussione. Scalpita Alessio Cerci. Ecco l'elenco completo :

PORTIERI: Micai, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Billong, Curcio, Galeotafiore, Heurtaux, Jaroszynski, Karo, Lopez, Migliorini;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Capezzi, Di Tacchio, Kiyine;

ATTACCANTI: Cerci, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Iannone.