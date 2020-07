Ascoli-Salernitana, le formazioni ufficiali: Dionigi punta tutto sull'estro di Trotta

Gara da vincere, senza se e senza ma, quella del “Del Duca” in occasione della 33^ giornata del campionato di B: i padroni di casa dell’Ascoli stanno lottando per uscire dalla zona playout, la Salernitana, ospite dei marchigiani, è in crisi di risultati lontano dalla Campania ma ancora in corsa per i playoff.

Mister Ventura aveva numerosi dubbi alla vigilia, ma in campo sono scesi Billong e Giannetti, preferiti a Migliorini e Gondo: per il resto nessuna novità. Sul versante marchigiano, invece, Ferigra vince il ballottaggio con Valentini, mentre a centrocampo è Petrucci il prescelto su Eramo e Troiano; Trotta unica punta, a posto di un acciaccato Scamacca.

Queste le formazioni ufficiali:

Ascoli (3-4-2-1): Leali; Ferigra, Brosco, Ranieri; Padoin, Cavion, Petrucci, Sernicola; Morosini, Ninkovic; Trotta

Salernitana (4-4-2): Micai; Karo, Billong, Jaroszyński; Cicerelli, Akpa Akpro, Di Tacchio, Kiyine; Giannetti, Djuric.