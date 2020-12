Ascoli, Saric: "Sottil e Polito ci hanno trasmesso quella cattiveria che ha fatto la differenza"

Il centrocampista dell'Ascoli Dario Saric ha parlato dopo la vittoria sulla SPAL ha parlato al Corriere Adriatico di come questo successo possa essere una svolta nella stagione: “Abbiamo disputato una grande gara, eravamo messi bene in campo e organizzati. Siamo scesi in campo con tanta voglia di farcela e il risultato parla chiaro, anche se non abbiamo ancora fatto nulla e dobbiamo continuare a migliorare. La vittoria però alza il morale e ci permette di preparare meglio la prossima sfida. - conclude Saric – Polito e Sottil sono due persone di carattere, oltre all'organizzazione e alle varie tattiche, ci hanno trasmesso quella cattiveria che ha poi fatto la differenza".