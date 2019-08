© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se il buongiorno si vede dal mattino l'avventura di Gianluca Scamacca ad Ascoli è destinata a lasciare il segno. In tre gare ufficiali fra Serie B e Coppa Italia, l'attaccante di proprietà del Sassuolo ha già fatto capire le sue qualità. Cinque gol, uno più importante dell'altro per il talento della Nazionale Under20: dalla doppietta che certifica il 5-1 sulla Pro Vercelli, a quella per il 2-0 sul Trapani in Coppa Italia fino ad arrivare alla stoccata che apre le danze in campionato, sempre contro i siciliani. Tre partite, cinque gol e la sensazione che il bello debba ancora arrivare.