Ascoli, Scamacca: "Gol più importante della mia carriera. Futuro? Penso solo alla salvezza"

L'attaccante dell'Ascoli, Gianluca Scamacca, match winner, parla dopo il match contro il Cosenza. Ecco le sue parole a Dazn: "Una grande partita, ce la siamo meritata. Infortunio? Beh, ho sentito un po' di dolore al flessore, ma nulla di grave. Gol più pesante della mia carriera? Sì, ma mancano ancora sei partite. Dionigi è un grande allenatore e sta facendo bene. Futuro alla Juve o al Milan? Non sto guardando nè leggendo niente, penso solo all'Ascoli, alla salvezza ed a fare bene qui. Prossime gare in casa con Salernitana ed Empoli? Non saranno facili, daremo tutto e lotteremo per fare punti e conquistare la permanenza in categoria".