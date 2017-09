Ascoli, sempre a parte Santini, Mengoni e D'Urso. De Santis a riposo

Fonte: www.ascolipicchio.com/

Prosegue al Picchio Village la preparazione dei bianconeri, che sabato sfideranno il Novara al Del Duca per la 3^ giornata di campionato: esercizi di prevenzione, forza funzionale isoinerziale, lavori di possesso palla, duelli uno contro uno, due contro due e tre contro tre alla base della sessione odierna, conclusa con la partita a campo ridotto. Si è allenato regolarmente Favilli, rientrato ieri dalla Nazionale Under 21, mentre è rimasto a riposo De Santis, che ieri sera è tornato ad Ascoli dopo l'esperienza azzurra con l'Under 20. Il difensore ha rimediato nel corso dell'allenamento di ieri a Imola una contusione all'occhio che non gli ha consentito di svolgere regolarmente l'allenamento. Palestra per Santini, lavoro personalizzato Mengoni, terapie per D'Urso.