Alessio Da Cruz

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Nel primo tempo abbiamo sofferto molto, la Juve Stabia ha avuto diverse occasioni per passare in vantaggio e non siamo riusciti a giocare il calcio propositivo che piace al nostro allenatore. Nell'intervallo il mister ci ha dato la carica fornendoci le indicazioni necessarie per ripartire. I risultati si sono visti, l'approccio è stato ottimo e siamo riusciti a realizzare cinque gol in trasferta contro una buona squadra. La mia doppietta? Venivo da due giornate di squalifica, avevo qualcosa da farmi perdonare. Sono felicissimo di essere ad Ascoli, il gruppo è unito ed è stato un piacere conoscere tanti nuovi compagni. L'obiettivo minimo è rappresentato dai playoff". Così Alessio Da Cruz ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dell'Ascoli sul campo della Juve Stabia.