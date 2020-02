Ascoli, Sernicola: "Non credo che l'infortunio di Ranieri mi spiani la strada"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore Leonardo Sernicola ha parlato in conferenza stampa del suo arrivo all'Ascoli, con cui ha già esordito, e delle proprie caratteristiche: "Sono un difensore duttile perché ho ricoperto tanti ruoli nel pacchetto arretrato, con la Juve Stabia ho giocato a sinistra e in questa posizione mi trovo molto bene pur essendo destro. Non credo che con l'infortunio di Ranieri io abbia la strada spianata, il posto va guadagnato quotidianamente. - continua Sernicola come si legge sul sito del club bianconero - Conosco bene Scamacca, abbiamo giocato insieme al Sassuolo; oggi ha voluto accompagnarmi qui perché abbiamo casa insieme. Obiettivi? Pensiamo a una gara per volta".