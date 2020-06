Ascoli, si apre una mini crisi. E su Abascal c'è l'ombra di Zanetti

Una situazione di classifica da migliorare, una tendenza da invertire, ma la ripresa del campionato non è stata brillante per l'Ascoli, che ha steccato il recupero della 25^ giornata contro la Cremonese e la gara della 29^ contro il Perugia.

Come riferisce il Corriere Adriatico, adesso mister Guillermo Abascal sarebbe a rischio, con la proprietà che sta riflettendo sul possibile ritorno di Paolo Zanetti, con cui la squadra aveva toccato la zona playoff. Il tecnico, ancora sotto contratto, era stato esonerato lo scorso 27 gennaio, con Abascal nominato ad interim in attesa dell'arrivo di Roberto Stellone, che ha guidato la squadra per sole cinque gare.

Venerdì la sfida contro il Venezia, sorta di scontro salvezza: si preverrà o sarà quella una gara spartiacque?