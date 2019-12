© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Movimenti in vista a gennaio, anche in uscita, per l'Ascoli. Con Gianmarco De Feo ancora fuori lista e quindi tra i partenti, c'è anche Lorenzo Rosseti, nel reparto avanzato, in dubbio permanenza. Il calciatore, come riferisce il Corriere Adriatico, sta trovando poco spazio in questo primo scorcio di stagione, e, considerando che il classe '94 vorrebbe maggior continuità, potrebbe essere mandato altrove nella seconda parte del torneo.