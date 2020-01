© foto di Federico Gaetano

L’interesse del Novara per Ivan Lanni, portiere in uscita dall’Ascoli, non è nuovo. Ma nelle ultime ore sono emersi maggiori dettaglio come rivelato da Tuttoascolicalcio.it. I due club infatti starebbero ragionando su uno scambio con Lanni in Piemonte e Gabriele Marchegiani che compirebbe il percorso opposto andado a vestire la maglia dei marchigiani.