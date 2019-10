Messo alle spalle il ko interno contro il Pescara, per l'Ascoli è tempo di pensar al Chievo Verona, con la sfida in programma domenica alle ore 15:00. Dopo il test match contro la Primavera, per la truppa bianconera è stato tempo di un po' di relax, con la ripresa fissata a domani: i bianconeri, però, effettueranno una sorta di mini ritiro in Veneto, con la partenza anticipata a giovedì.

Saranno poi da valutare le condizioni del difensore Riccardo Brosco e dell'attaccante Matteo Ardemagni, che hanno proseguito il lavoro differenziato.