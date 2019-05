© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quella di sabato prossimo contro il Crotone potrebbe essere l’ultima gara del centrocampista Bright Addae con la maglia dell’Ascoli. Il ghanese è infatti in scadenza di contratto e la prima offerta – aumento d’ingaggio del 50% - non ha ancora ricevuto risposta. Su Addae, come riporta il Corriere Adriatico, hanno messo gli occhi alcuni club cinesi ed altri degli Emirati Arabi che potrebbero spingere il classe ‘92 a lasciare Ascoli e l’Italia.