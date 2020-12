Ascoli, sirene dalla Serie A per Kragl. Sul tedesco ci sono le mire dello Spezia

In chiaroscuro, come tutto l’Ascoli, nella prima parte di stagione Oliver Kragl, laterale tedesco approdato nelle Marche dopo la promozione col Benevento, potrebbe salutare i bianconeri già a gennaio. Stando a quanto riportato da TuttoAscoliCalcio.it sul giocatore ex Foggia ci sarebbe, infatti, l’interesse dello Spezia in Serie A.