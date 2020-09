Ascoli, sondaggio per Palumbo rientrato alla Sampdoria

vedi letture

Antonio Palumbo, rientrato alla base dopo l'esperienza vissuta alla Ternana, è in cerca di una nuova collocazione. Secondo indiscrezioni raccolte in esclusiva da Sampdorianews.net, il centrocampista vanta una lunga lista di estimatori in serie C e pone il torneo cadetto come prima scelta. Nelle ultime ore si registra un sondaggio dell'Ascoli.