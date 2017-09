Ascoli, sono 23 i convocati per il match contro la Pro Vercelli

© foto di Sebastian Donzella/TuttoLegaPro.com

Al termine della seduta di rifinitura, svoltasi questa mattina, il tecnico dell'Ascoli Fiorin ha diramato la lista dei 23 convocati per il match di domani, che segnerà l'esordio casalingo della truppa marchigiana: tornano a disposizione D’Urso, Varela e Mignanelli, mentre rimangono indisponibili Mengoni e Santini a causa dei rispettivi problemi fisici. Out anche Favilli, impegnato con la Nazionale Under 21, e Castellano, a causa della mancanza del visto di esecutività dalla Lega.

Ecco i convocati

PORTIERI: Lanni, Ragni, Venditti

DIFENSORI: Cinaglia, De Santis, Florio, Gigliotti, Mignanelli, Mogos, Padella, Pinto

CENTROCAMPISTI: Addae, Baldini, Bianchi, Buzzegoli, Carpani, Clemenza, D’Urso, Parlati

ATTACCANTI: De Feo, Lores Varela, Perez, Rosseti