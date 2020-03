Ascoli, sospesa l'attività sportiva fino a sabato. Chi dirigerà poi gli allenamenti?

"L'attività dei bianconeri, che hanno sostenuto l'ultima seduta di allenamento ieri al Picchio Village, sarà sospesa fino a sabato 14 marzo", con questa nota ufficiale, l'Ascoli annuncia la sospensione dell'attività sportiva, a seguito dell'allarme Coronavirus.

Giorni però anche propensi per accelerare la soluzione della questione riguardante mister Roberto Stellone che, come già accennato stamani , non ha diretto gli ultimi allenamenti, sostituito, ieri, dal preparatore atletico Paolo Artico e dall'addetto al recupero infortunati Nazzareno Salvatori. L'esonero è ormai prossimo, si deve però trovare la formula d'addio che soddisfi ambo le parti. A ogni modo, alla ripresa la situazione dovrà essere definita, anche per risollevare una stagione che ha preso una piega inaspettata.

Maggior candidato per la guida della prima squadra, il tecnico della Primavera Guillermo Abascal, che aveva già fatto da traghettatore tra la gestione Zanetti e quella Stellone; sembra invece escluso il ritorno dell'ex, appunto Paolo Zanetti.