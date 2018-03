Ascoli, sospetta rottura del crociato anteriore per Carpani

© foto di Federico Gaetano

Brutte notizie per l'Ascoli. Secondo quanto riportato dallo stesso club bianconero in una nota apparsa sul sito ufficiale per Gianluca Carpani gli esami strumentali eseguiti dal centrocampista " hanno evidenziato la sospetta rottura del crociato anteriore. Nei prossimi giorni Carpani sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti in base all'esito dei quali sarà possibile avere la diagnosi definitiva".