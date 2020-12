Ascoli, Sottil: "Credo nel lavoro di Polito. Abbiamo tutto per risalire la classifica"

Vigilia di Natale con la presentazione del neo ds e del nuovo tecnico in casa Ascoli. Di fronte ai microfoni della stampa si sono presentati Ciro Polito, quale nuovo responsabile sportivo del club marchigiano e Andrea Sottil in qualità di tecnico. "In primis ci tengo a ringraziare l'Ascoli per la possibilità - racconta Sottil -. Sono qui perché credo in Polito come ds, nella sua conoscenza e nella sua fame calcistica. E per questo che sono convinto che possiamo far bene senza tante promesse. La squadra? Secondo me ha grandi qualità anche se al momento è malata. Questo è un gruppo competitivo che ha tutti i mezzi per risalire in classifica. Starà a me trovare la chiave giusta per riuscirci".

Spazio anche ad una considerazione sul mercato: "Personalmente sono concentrato sulle ultime tre gare prima della sosta contro SPAL, Empoli e Reggina. Al mercato pensa il ds"