Ascoli, Sottil: "Empoli costruito per vincere, ma ce la giocheremo". Convocati: Kragl ancora out

Il tecnico dell'Ascoli Andrea Sottil ha parlato in vista della sfida contro l'Empoli di domani a cui la squadra arriva con il morale più alto dopo la vittoria contro la SPAL: “È chiaro che non c’è neanche il tempo di goderci la vittoria con la Spal perché si torna subito in campo, da una parte è anche meglio, infatti ho detto ai ragazzi di archiviare già la partita di domenica, di cogliere gli aspetti positivi di quella sfida e di migliorare velocemente le cose meno buone. Contro gli estensi mi è piaciuto l'atteggiamento, la voglia di vincere da parte di tutti. E mi sono piaciute le manovre di gioco anche se dobbiamo migliorare i sincronismi. - continua Sottil come si legge sul sito del club - L’Empoli è una squadra costruita per vincere, ma questo per noi deve essere solamente motivo di stimolo, deve suscitare in noi maggiore voglia di competere con loro, penso bisogna avere il massimo rispetto per tutti gli avversari, ma andremo lì per giocarci la partita. Ci siamo preparati e sono convinto che ce la giocheremo. Vorrei che la squadra fosse sempre più aggressiva e corta nelle due fasi e sono convinto che domani tutto questo lo vedrò in campo”.

Sottil ha convocato 24 giocatori per la sfida contro i toscani. Assenti gli indisponibili Kragl, Mallè, Sini e Spendlhofer a cui si aggiunge Ghazoini convocato dalla sua nazionale. Questa la lista:

PORTIERI: Leali, Ndiaye, Sarr

DIFENSORI: Avlonitis, Brosco, Corbo, Pucino, Quaranta, Sarzi Puttini, Tofanari

CENTROCAMPISTI: Buchel, Cavion, Donis, Eramo, Gerbo, Lico, Sabiri, Saric

ATTACCANTI: Bajic, Cangiano, Chiricò, Pierini, Tupta, Vellios