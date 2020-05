Ascoli, squadra attesa in città per domani. Slitta invece il rientro di Ninkovic

E’ slittato di qualche giorno il rientro ad Ascoli di Nikola Ninkovic. Stando a quanto riportato dal Corriere Adriatico l’attaccante serbo non sarà nelle Marche entro la giornata di domani, deadline per tutti i calciatori della prima squadra, ma rientrerà successivamente. Quello che non cambierà è il protocollo: per Ninkovic come per tutti gli altri giocatori bianconeri una volta tornati in città è previsto il tampone anti-Covid.

Sul fronte degli stipendi, invece, la società del patron Pulcinelli sta ancora cercando la quadratura del cerchio. Possibile che venga chiesto un sacrificio economico ad alcuni giocatori, compreso lo stesso Ninkovic