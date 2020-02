© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Roberto Stellone, tecnico dell'Ascoli, ha così commentato il pareggio per 2-2 ottenuto nell'anticipo del venerdì contro la Juve Stabia: "Come conclusioni siamo pari, noi abbiamo anche avuto l'opportunità per andare sul 3-1. Sono contento dell'impegno dei miei ragazzi, ma ovviamente dispiace per il risultato: ci tenevamo a partire bene in questo nuovo ciclo, ma usciamo a testa alta. E' normale che ci sia qualcosa da migliorare. Ninkovic? Era giusto mettere un giocatore di qualità, sono stati bravi sia lui che Brlek. Alcune decisioni dell'arbitro non mi sono piaciute, ma anche il direttore di gara può sbagliare: devo rivedere l'episodio del rigore".