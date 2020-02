vedi letture

Ascoli, Stellone: "Dispiace perchè era la peggior partita per rimanere in 10"

Prima sconfitta sulla panchina dell'Ascoli per Roberto Stellone quella maturata a La Spezia. Queste le sue dichiarazioni, riportate da TuttoAscoliCalcio, dell'ex allenatore del Frosinone. "Dispiace perchè stava giocando bene cosi come tutta la squadra. Sicuramente era la peggior partita per restare in dieci quella contro lo Spezia. Ho visto la squadra molto meglio dopo domenica scorsa, dobbiamo crescere fisicamente e non disunirci quando capita di restare in dieci. Sono contento di aver visto altri giocatori, ora ne vedrò altri. Cerchiamo di lavorare bene, crescere e pensare alla prossima".