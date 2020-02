Ascoli, Stellone: "Domani serviranno rabbia, cattiveria e sangue agli occhi"

Roberto Stellone, tecnico dell'Ascoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Pescara "Con la sosta forzata abbiamo lavorato una settimana in più, è stato giusto non giocare, un po' meno se guardiamo la classifica anche se abbiamo due partite in meno e la classifica andrebbe guardata fra due mesi. Col Pescara sarà un match importantissimo, teniamo molto a questa sfida, perché è un derby, perché all'andata l'Ascoli ha perso e perché ci saranno tanti tifosi. Sarà una sfida fra due squadre che occupano i bassifondi della classifica, da una parte il Pescara, reduce da tre sconfitte consecutive e intenzionato a uscire dalla crisi, dall'altra l'Ascoli che con una vittoria innalzerebbe morale ed entusiasmo. In queste gare servono rabbia, cattiveria, sangue agli occhi, poco fioretto e solo spada. Il rinvio di Ascoli-Cremonese? E' stato giusto non giocare, ma la decisione, qualunque essa sia, deve essere unica e valida per tutti".