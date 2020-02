Ascoli, Stellone: "Juve Stabia in salute, dovremo partire forti"

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Il tecnico dell’Ascoli Roberto Stellone ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Juve Stabia soffermandosi sulla situazione della rosa: “Ci sono alcuni calciatori che in questa settimana si sono allenati a parte, fra questi c’è Valentini che siamo riusciti a recuperare ed è convocato. Brosco e Pucino invece rientreranno la prossima settimana. Eramo è arrivato lunedì e si è calato nel ruolo e come gli altri neo acquisto sarà utile da qui alla fine, non vi dico se giocherà o meno perché sarebbe un po' scoprire le carte. Per quanto riguarda Ninkovic è tornato in squadra ed è a disposizione come tutti gli altri. Sono sicuro che ci sarà molto utile. Ruolo? Può ricoprire tanti ruoli, può fare l'esterno nel 4-4-2, può ricoprire tutti i ruoli in attacco. Ha grandi qualità tecniche e quando giocherà cercheremo di metterlo nelle condizioni di rendere al massimo. - continua Stellone come si legge sul sito del club - Da quando sono arrivato ho verificato una grande applicazione da parte di tutti, sono molto soddisfatto della voglia che i ragazzi hanno messo in campo, è stata una settimana corta, ma abbiamo cercato di dare più concetti possibili al gruppo. Juve Stabia? È una squadra in salute, che vive ancora l’entusiasmo della promozione e per questo dovremo partire molto forte e giocare con intelligenza. Dobbiamo rispettarli ma anche a fare nostra la partita. Dovremo essere bravi a capire i momenti della partita, le sue dinamiche".