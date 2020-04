Ascoli-Stellone, l'avvocato Chiacchio: "Successe con Petkovic, ma non c'era l'accordo collettivo"

Intervenuti sulle colonne del Corriere Adriatico l'avvocato Eduardo Chiacchio, esperto di diritto sportivo, ha commentato la decisione dell'Ascoli di risolvere unilateralmente il contratto di Roberto Stellone: "Non avevo mai visto un caso simile. Bisognerebbe conoscere ulteriori dettagli della situazione perché il tutto potrebbe essere stato risolto dal Collegio Arbitrale che ha la competenza in questi casi. - spiega Chiacchio - Questa è la prima volta che con in vigore l'accordo collettivo viene risolto un contratto unilateralmente. In passato successe anche con Petkovic alla Lazio, ma lì non c’era l’accordo collettivo dunque i casi sono diversi”.