Ascoli, Stellone: "Spezia in grande salute dovremo rispondere colpo su colpo"

Il tecnico dell’Ascoli Roberto Stellone alla vigilia della sfida contro lo Spezia ha parlato in conferenza stampa annunciando un ampio turn over: “Lo Spezia è una squadra in salute mentale e fisica, ha entusiasmo dopo le quattro vittorie consecutive e un allenatore molto preparato e una rosa importante. Dovremo essere bravi a vincere il maggior numero di duelli e rispondere colpo su colpo ai liguri. Mi aspetto una gara aperta in cui l’Ascoli cercherà di fare il massimo e avere lo stesso atteggiamento tenuto in casa. - continua Stellone come riporta il sito dell’Ascoli - In certi ruoli, soprattutto a centrocampo, devo cercare di ruotare più giocatori possibile, domani cambierò 4-5 elementi rispetto al match con l Juve Stabia perché devo osservare tutti i calciatori a mia disposizione. Non sarà una bocciatura per chi non giocherà, ma è normale che essendo arrivato da poco, debba valutare tutti. Partiremo col 4-3-1-2, ma dovremo sempre pensare di avere delle varianti".