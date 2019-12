© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Modena è alla caccia di un centravanti di spessore per cambiare l'andamento della stagione e sogna un grande colpo. Il nome, come rivela Il Resto del Carlino, è quello di Matteo Ardemagni, classe '87 dell'Ascoli, che ha già vestito la maglia gialloblù in passato. Arrivato a Modena nel gennaio 2012 il calciatore firmò 28 reti in campionato e due in Coppa Italia in un anno e mezzo con ben 23 centri nella stagione 2012-13 in Serie B. La trattativa non sembra comunque agevole visto che al momento il centravanti sta trovando spazio in bianconero ed è anche uno dei capitani del club marchigiano.