Ascoli, su Ninkovic piomba lo Spartak Mosca

Due gol e tre assist in undici presenze. L'avvio di stagione del fantasista Nikola Ninkovic con l'Ascoli non è passato inosservato agli occhi degli scout internazionali, specialmente di quelli dello Spartak Mosca che ha già mandato in più di un'occasione i propri emissari a osservare da vicino il serbo. Il calciatore, arrivato in estate dal Genoa per seguire il tecnico Vincenzo Vivarini che lo aveva voluto a Empoli l'anno passato, è uno dei protagonisti dell'avvio di stagione dei marchigiani che difficilmente se ne priveranno prima della fine della stagione nonostante il pressing russo sia destinato ad aumentare da qui a gennaio se Ninkovic continuerà a fornire certe prestazioni. Lo riporta Il Corriere Adriatico.