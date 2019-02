Fonte: Ascolicalcio1898.it

E' ripresa questa mattina al Picchio Village la preparazione della squadra, che ha iniziato a lavorare sul prossimo impegno di campionato, in programma sabato alle ore 15:00 al Cabassi di Carpi. I titolari della sfida di ieri sera con il Foggia hanno svolto una seduta di scarico; tutti gli altri sono stati impegnati in corse a secco alternate a partitelle a campo ridotto.

Dopo aver trascorso la nottata presso l'Ospedale Mazzoni di Ascoli, Giacomo Beretta è in attesa di svolgere ulteriori accertamenti a seguito del trauma commotivo riportato nel corso della gara con i pugliesi per un colpo ricevuto. La TAC ha dato esito negativo, ma per l'attaccante sono in programma altri esami. Valentini, l'altro bianconero messo ko durante il match, ha riportato una lussazione alla spalla destra: anche per il difensore si procederà con accertamenti per valutare l'entità dell'infortunio. Rosseti è in attesa di esami a seguito del risentimento muscolare al flessore accusato ieri. Si è allenato a parte D'Elia, che comunque domani dovrebbe riaggregarsi al gruppo. Terapie e lavoro muscolare di riatletizzazione per Ardemagni, che ieri al Del Duca ha assistito alla prova dei compagni.

Domani l'allenamento è fissato alle ore 15:00 al Picchio Village.