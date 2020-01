Ascoli, Tesoro: "Cerchiamo una mezzala. E non svenderemo Ninkovic"

© foto di Giovanni Evangelista/TuttoLegaPro.com

Intervistato dal Corriere Adriatico il direttore sportivo dell’Ascoli Antonio Tesoro ha parlato del mercato sia in entrata sia in uscita: “Mazzitelli è un giocatore forte, ma al momento non c’è una trattativa concreta, ma è da escludere che prenderemo due centrocampisti. Ciciretti e Firenze? Il primo ricopre un ruolo che al momento non abbiamo l’esigenza di coprire, per quanto riguarda il secondo invece lo abbiamo trattato in estate prima di prendere Brlek e ora non rappresenta una necessità. Stiamo cercando una mezzala di struttura e gamba. - continua Tesoro – Per quanto riguarda Ninkovic non c’è ancora nulla, per noi è un patrimonio inestimabile, è il giocatore tecnicamente più forte anche se manifesta qualche problema caratteriale che gli ha impedito di fare una carriera migliore. Dobbiamo valutare tanti aspetti. C'è il Bari, ma la corsia non è molto concreta, perchè ci sono diverse incognite. La volontà del giocatore a scendere di categoria solo per sei mesi e poi non sono stati affrontati i discorsi economici, l'Ascoli non lo svende”.