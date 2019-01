© foto di Giovanni Evangelista/TuttoLegaPro.com

Il direttore sportivo dell’Ascoli Antonio Tesoro ha parlato sul sito del club bianconero delle prossime operazioni di mercato confermando l’addio di Kupisz: "Il nostro mercato sta entrando nel vivo, finora le operazioni che hanno riguardato l'Ascoli sono state prettamente in uscita con calciatori che sono stati utilizzati poco o per nulla. Il nostro obiettivo in questa sessione è quello di cercare di migliorare una rosa che ci sta dando grandi soddisfazioni con un occhio al futuro, vogliamo individuare calciatori con una valenza in prospettiva. In settimana chiuderemo per il portiere e per il terzino destro che va a sostituire Kupisz, in procinto di trasferirsi al Livorno. Fra i programmi della Società c'è anche quello di intervenire cercando un'alternativa a D'Elia a sinistra e a Troiano, oltre che un altro attaccante. - conclude Tesoro come si legge sul sito - L'Ascoli in questa sessione di mercato non ha fretta o ansia di concludere operazioni, abbiamo disputato un girone di andata soddisfacente con la rosa attuale, che anche a Cosenza si è ben comportata. I nostri tifosi possono stare tranquilli perché faremo il nostro dovere".