Ascoli, Tesoro: "Legato a Zanetti. Stellone era il primo obiettivo"

© foto di Giovanni Evangelista/TuttoLegaPro.com

A margine della presentazione di Roberto Stellone come nuovo tecnico dell'Ascoli, ha preso la parola anche il ds dei marchigiani Antonio Tesoro (fonte PicenoTime.it): "Quando c'è un esonero vuol dire che qualcosa non ha funzionato per il meglio e qualcosa è stato sbagliato in tutte le componenti. Oggi siamo qui per porre rimedio. E' un giorno bello perché arriva energia nuova, un mister di comprovata esperienza su cui crediamo tantissimo per sviluppare il progetto presente e futuro dell'Ascoli. E' un giorno triste perché si è dovuta interrompere la collaborazione con un allenatore di valore come Zanetti che ha solo una parte di colpe della situazione che si è venuta a creare. A lui ero molto legato. Faccio anche i complimenti ad Abascal per quanto offerto nell'ultima settimana. Abbiamo puntato fin da subito su Stellone e non sono state battute altre piste, possiamo dire la nostra e far bene in questo campionato".