Ascoli, Tesoro: "Orgoglioso di aver portato qui Ciciretti"

© foto di Giovanni Evangelista/TuttoLegaPro.com

Il direttore sportivo dell’Ascoli Antonio Tesoro ha parlato in conferenza stampa presentando i due nuovi acquisti Ciciretti e Chajia: “Oggi è un bel giorno per tutta Ascoli perché siamo riusciti a portare qui un giocatore che era impensabile potesse arrivare come Ciciretti. Questa operazione è un grande orgoglio e spero che ci farà fare un grande salto di qualità in avanti. Sono estremamente felice di aver portato qui anche Chajia, calciatore di grande qualità e di cui sentiremo parlare tanto. Altri movimenti? Per la porta c’è una trattativa con l’Empoli per lo scambio a titolo definitivo fra Fulignati e Perucchini. Per quanto riguarda Andreoni è una trattativa in atto e sarei molto felice se si concretizzasse perché stimo molto il ragazzo. - conclude Tesoro come riporta il sito del club – Obiettivi?Voglio salvarmi, finché non arriveremo a 41 punti non sarò sereno, non sono abituato a fare proclami, ad oggi i piedi sono ben piantati a terra, siamo felici di aver aggiunto due tasselli di grande qualità a una rosa che nel girone di andata ci ha dato soddisfazioni”.