© foto di Giovanni Evangelista/TuttoLegaPro.com

Nell'intervista rilasciata ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, il Ds dell'Ascoli Antonio Tesoro, dopo un lungo punto della situazione sulla squadra, ha parlato anche dei calendari di Serie B, la cui presentazione si svolgerà il 6 agosto ad Ascoli:

"Per noi come club, ma anche per tutta la città, è un onore ospitare un evento così prestigioso. La città e i nostri tifosi lo meritano, qui c'è passione vera, si vive il calcio in modo viscerale, è questo il giusto riconoscimento".