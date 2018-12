Ascoli, Tesoro: "Pronti ad aggiungere qualche pedina. Ninkovic? Rimane"

© foto di Giovanni Evangelista/TuttoLegaPro.com

Antonio Tesoro, ds dell'Ascoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa per fare il punto sul momento della formazione bianconera prima del tour de force dei prossimi giorni e del via alla sessione invernale di calciomercato. Ecco le sue parole riportate dal sito ufficiale dell'Ascoli: "Sono molto soddisfatto, il mio bilancio è ampiamente positivo. Il percorso iniziato quest'anno ha visto un taglio netto col passato e questo ci esponeva a grandi rischi, invece è andato tutto bene, ho la fortuna di avere dei ragazzi per bene che mi consentono di stare tranquillo anche nei momenti di difficoltà perché tengono al progetto Ascoli tanto quanto me e la Società. Ognuno sta dando il proprio contributo, l'impegno non manca mai. Abbiamo ancora tutti negli occhi la gara di sabato con il Cittadella, in cui gli episodi ci hanno detto male e che, se fossero andati nel verso giusto, ora avremmo qualche punto in più in classifica. Quanto ha inciso l'infortunio di Ardemagni sull'andamento della squadra? E' un giocatore importante, lo dimostrano i numeri, ha una media gol alta per minuti giocati. Ci siamo privati per quasi due mesi di un giocatore su cui puntiamo tanto. Per fortuna durante la sua assenza sono arrivate vittorie importanti, segno che chi l'ha sostituito ha dato il massimo. Quanto al reparto d'attacco in generale, i numeri parlano di una carenza gol che siamo andati a compensare con le tre reti a testa di Brosco e Cavion. Il mercato è lungo, vediamo se in queste tre settimane si sbloccherà chi finora ha reso dal punto di vista della prestazione ma non della finalizzazione. Ninkovic e le sirene di mercato? A gennaio resterà senza dubbio ad Ascoli, abbiamo rifiutato tante offerte. E' un valore importante, è un giocatore sopra la media dell'intera categoria, ci ha consentito di fare il salto di qualità in certe partite, è parte integrante del progetto, forse per la prima volta ha trovato una Società che lo ha messo al centro. L'Ascoli non ha necessità di venderlo e non potrebbe permetterselo perché da un punto di vista tecnico è un giocatore determinante per noi. Come l'ho portato ad Ascoli? E' stata l'idea giusta al momento giusto con la relazione giusta; siamo stati persuasivi, è stato un colpo importante. Idee per il mercato? Abbiamo costruito la squadra su un 3-5-2, che però ci ha dato meno soddisfazioni di quanto auspicavamo. Quindi, considerando le coppie di giocatori per ruolo, è chiaro che abbiamo in alcuni ruoli un giocatore adattato, come il terzino destro - Kupisz è un esterno alto - o come il terzino sinistro, ruolo per il quale avevamo aspettative su Valeau, che è più un quinto. Stesso discorso per il ruolo di vice Ninkovic, ricoperto da Cavion e Parlati. Se a gennaio si potrà aggiungere qualche pedina per migliorare e colmare le lacune, lo faremo, vedremo quale sarà il budget a disposizione e la posizione di classifica. Il centrocampo non è il reparto su cui intervenire con priorità, come vice Troiano può adattarsi Casarini. Abbiamo qualche giocatore in esubero che fatica a trovare spazio come Parlati, che ha esordito bene col Cittadella e come Carpani. Prenderemo delle decisioni in base alle esigenze di Società e calciatori. E' chiaro che se interverremo in alcuni ruoli dovremo liberare dei posti, siamo tanti e daremo priorità a chi ha giocato poco. I rinnovi? Abbiamo cinque o sei giocatori importanti in scadenza il prossimo 30 giugno, ad esempio Addae, Laverone, Valentini, Troiano. Ho preferito aspettare il giro di boa prima di intavolare certi discorsi perché non volevo che i ragazzi si distraessero".