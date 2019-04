© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giuliano Tosi, presidente dell'Ascoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria della formazione di Vivarini contro il Pescara: "Vincere questa gara era importantissimo e lo abbiamo fatto. Si è vista la forza della squadra, del tecnico e dei preparatori, dal momento che l'Ascoli non ha mai avuto le gomme sgonfie finora. Sono contento per i ragazzi che hanno subìto una pressione molto forte, ma negli ultimi dieci giorni ho visto una squadra veramente matura. Del silenzio abbiamo fatto un punto di forza, ora a La Spezia dobbiamo ottenere i punti per la matematica salvezza".