Ascoli, Tosti: "Dal mercato arriveranno 4/5 elementi di qualità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite dei microfoni di PicenoTime il presidente dell'Ascoli Giuliano Tosti ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato che attende la formazione bianconera in estate: "Rispetto all'anno scorso abbiamo una struttura un po' meno da ritoccare. Siamo già sul pezzo per portare 4/5 elementi di buona caratura per rafforzare questa squadra e sperare di ottenere qualcosa di un po' meglio rispetto a quanto fatto in questa annata che per me resta positiva".