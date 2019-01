Ascoli, Tosti: "Marilungo stuzzica. Cacia? Cerchiamo elementi giovani"

© foto di FotoSpot/TuttoLegaPro.com

Ospite dell'emittente radio LatteMiele il presidente dell'Ascoli Giuliano Tosti ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento del club bianconero. Ecco le dichiarazioni riportate da PicenoTime.it per quanto riguarda il mercato: "Sammarco? Che ne sappia io non c'è nulla. Dovranno arrivare altri ragazzi, ma io devo pensare a gestire il patrimonio di squadra che abbiamo ora, è indelicato parlare di mercato quando le operazioni sono in corso, posso assicurare che di certo non sono finite, sia in entrata che in uscita. Andreoni? Trattativa in atto ma non chiusa. Tesoro ha avuto qualche problema a presentarcelo perché forse non conosceva benissimo la nostra filosofia aziendale di fronte a certi atteggiamenti e certe squalifiche. La descrizione di chi però conosce bene il calciatore caratterialmente è ottima, è un ragazzo splendido, dobbiamo parlare con i procuratori e con la squadra in cui gioca, vedremo. Cacia? E' un tormentone tra i tifosi... Ho avuto un ottimo rapporto con lui, ha delle potenzialità tecniche che forse ad Ascoli non si vedevano da 10 anni nel ruolo di centravanti. Anche se prosegue a segnare con continuità, va verso i 36 anni ed è difficile farci affidamento per un campionato competitivo come la Serie B di quest'anno. Per affetto direi di sì ad un suo ritorno, ma razionalmente dobbiamo lavorare su giocatori che possano darci garanzie per altri 2/3 anni e non giocatori che ci potrebbero dare una mano per soli 6 mesi. Marilungo? Stuzzica parecchie società, diciamo così... Ciciretti? Se lui si troverà bene non è da escludere la possibilità che si possa prolungare di un anno una sua permanenza nel Piceno, non è assolutamente detto che vada via la prossima estate, ne riparleremo a campionato finito. Ceravolo? La vedo molto dura... Chajia? E' un calciatore molto particolare, un vice Ninkovic per caratteristiche, con un tocco di palla bello, preciso e morbido. Ha ottima visione di gioco, per l'età che ha sembra avere già una lunga esperienza. Può giocare dietro le punte e anche sugli esterni, è un calciatore moderno".