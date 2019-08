E' noto il calendario della Serie B per la stagione 2019/2020. Queste le 19 giornate per il prossimo campionato di cadetteria: venti squadre impegnate, tre posti per sognare la Serie A, il via il 23 agosto e la chiusura il 24 maggio del prossimo anno. Prima giornata Ascoli-Trapani Cittadella-Spezia Crotone-Cosenza Empoli-Juve...