Ascoli-Trapani, le formazioni ufficiali: Zanetti conferma il 4-3-1-2

Alle 21 debutto per l'Ascoli in Serie B in casa contro il Trapani. La squadra di Zanetti scenderà in campo con un 4-3-1-2 con Ninkovic alle spalle di Ardemagni e Scamacca. Risponde Baldini con un 4-3-3 e con Nzola al fianco di Evacuo e Jakimowski.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

ASCOLI (4-3-1-2): Lanni; Pucino, Ferigra, Valentini, D’Elia; Gerbo, Petrucci, Cavion; Ninkovic; Ardemagni, Scamacca. All. Zanetti.

TRAPANI (4-3-3): Dini; Luperini, Scognamillo, Fornasier, Cauz; Aloi, Taugourdeau, Colpani; Nzola, Evacuo, Jakimowski. All. Baldini