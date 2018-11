Ascoli, tripletta di Ardemagni in amichevole

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Questa mattina i bianconeri hanno svolto al Picchio Village l'ultimo allenamento della settimana: una partita con la Primavera bianconera per mettere a punto il lavoro svolto in settimana. 4-0 il risultato finale con tripletta di Ardemagni, che ha realizzato due penalty e un gol di Beretta.

Si sono allenati a parte Ganz, Rosseti, Carpani, Ingrosso, terapie per Troiano. Assenti gli infortunati Coly, Valeau e Zebli, oltre a Frattesi in Nazionale Under 20.