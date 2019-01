Ascoli, Troiano al 90': "Buon punto su un campo difficile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Michele Troiano, centrocampista dell'Ascoli, è intervenuto al termine del match pareggiato contro il Cosenza (0-0 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN:

Come giudichi il saluto dei tifosi per Baclet? "Sono le cose belle del calcio, lui è stato anche il protagonista assoluto nella vittoria del campionato della scorsa stagione".

È un buon punto per voi? "Sì, questo è un campo difficile. Fuori casa un punto va sempre bene".

Il terreno di gioco non era in condizioni ottimali. "Le condizioni si vedevano, ma ci alleniamo su un campo così. L'ultima cosa è trovare una scusa". Dobbiamo sempre dare il massimo.

L'Ascoli potrebbe essere la rivelazione del girone di ritorno? "Possiamo fare meglio, abbiamo delle potenzialità. Ma non dobbiamo recriminare, dobbiamo dimostrarlo sul campo partita dopo partita".

Fate fatica a fare gol? "I nostri attaccanti hanno fatto un lavoro di sacrificio, è normale che se si chiede un tipo di lavoro è difficile poi essere lucidi. Sappiamo come è la vita dell'attaccante. Noi li aspettiamo, poi la società farà quello che crede sul mercato".

Come si vivono questi giorni? "Il nostro spogliatoio non è che vive con particolare apprensione il mercato. Siamo convinti e sereni, spero che nessuno vada via ma siamo pronti ad accogliere chi arriverà".