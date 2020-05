Ascoli, Troiano: "Giocare senza tifosi è come andare in una spiaggia senza il mare"

L'esperto centrocampista dell'Ascoli Michele Troiano non vede l'ora di tornare in campo anche se non è entusiasta dell'eventualità di giocare senza pubblico: “Giocare a porte chiuse, senza tifosi, è come andare in una spiaggia senza mare. - spiega il calciatore con una metafora molto efficace dalle colonne del Corriere dello Sport - Se decidessero di cristallizzare le classifiche non vorrei mai essere nei panni di chi dovrà stabilire promozioni e retrocessioni. Il presidente Gravina comunque è stato molto chiaro, non fermerà mai il campionato anche per non privare lo Stato di un introito così importante, ma è chiaro che solo il tempo ci dirà se possiamo riprendere e nel caso come e quando”.