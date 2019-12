© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista dell'Ascoli Michele Troiano ha commentato il successo contro il Cittadella: "La strada della vittoria non è sempre la stessa. Oggi serviva questo Ascoli e questa voglia di soffrire. Nel primo tempo, complice anche il sole, non riuscivamo a fare due passaggi. Nel secondo tempo c'è stata una bella scossa, siamo partiti molto forte, abbiamo trovato il gol e poi abbiamo lottato come leoni per portare a casa tre punti fondamentale in vista delle prossime tre partite".